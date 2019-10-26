Başkan Ataç öğrencilere küresel model ödülünü anlattı

Buluşmada Başkan Ataç öğrencilere, Birleşmiş Milletler örgütünün destekleri ile Etiyopya'da düzenlenen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'nda aldığı “Küresel Model” ödülü hakkında bilgi verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeni Yol Okulları Lisesi Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencileri ve kurum yetkilileri ile bir araya geldi. Okulun Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencilerinin, Başkan Ataç'ın aldığı “Küresel Model” ödülü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette Ataç, öğrencilere ödülü aldığı organizasyon hakkında bilgiler verdi. Yeni Yol Okulları Lise Müdürü Emrah Tiryaki ve öğretmenlerin de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, “Dijital Çağda Kentlerin ve İnsan Yerleşimlerinin Sürdürülebilir Gelişimi' teması ile düzenlenen forumda, Sürdürülebilir Kentler ve İnsan Yerleşimleri konusunda, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'nin tanıtımı için organizasyona davet edildim. Tepebaşı Belediyesi olarak uluslararası alanda pek çok önemli referanslarımız var. İnsan odaklı, sosyal, eğitim, temiz enerji ve çevre politikalarımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projeler ve REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil etme gururu ve onurunu yaşıyoruz. 5-6 Eylül tarihlerinde 52 ülke ve 500'den fazla katılımcı ile Birleşmiş Milletler örgütünün destekleriyle Etiyopya'nın ve Afrika Birliği'nin başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen ‘Akıllı Kent Gelişimi' alanında ‘Küresel Model' ödülüne layık görüldük. Tepebaşı artık bir Küresel Model. Bu ödülü almaktan ve ülkemizi burada ilk kez temsil etmekten dolayı çok mutlu oldum” diye konuştu.

Başkan Ataç'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden öğrenciler de merak ettikleri konularda sorular sorma şansı buldu. Ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Yeni Yol Okulları İngilizce Öğretmeni Berkant Kayışdikici ise “Öğrencilerimizin vizyonunun gelişmesi ve ufuklarının açılması adına çok güzel bir ziyaret oldu. Birleşmiş Milletler Kulübü öğrencileri oldukları için Tepebaşı Belediyesi'nin böylesine önemli bir ödül alması bir şans. Öğrencilerimiz de bu vesile ile global şehir yaklaşımını görmüş oldular” dedi.

Yeni Yol Okulları Lise Müdürü Emrah Tiryaki de Başkan Ataç'a okul faaliyetleri hakkında bilgiler verirken öğrenciler adına da kendisine teşekkür etti.