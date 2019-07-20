Başkan Ataç: “Özel çocuklarımıza sahip çıkmamız çok önemli”

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlere katılan zihinsel yetersizliği bulunan 4 birey, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada 8 ay önce iş başı yapmıştı. Başkan Ataç da firma yöneticisi Ferhat Öncül ve beraberindekilerle plastik üzerine üretim yapan fabrikada istihdam edilen bireyleri çalışma alanlarında ziyaret etti. Zihinsel yetersizliği bulunan bireylerle sohbet eden Başkan Ataç, işlerinde kolaylıklar diledi.

"Onlara sahip çıktığımızda bütün aileye sahip çıkmış oluyoruz"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, firmanın Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki merkezlerde eğitim alan bireylerin firmalar tarafından istihdam edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hem kendilerinin, hem firma sahiplerinin hem de çalışma arkadaşlarının memnun olmaları bizim için çok önemliydi. Kardeşlerimizin mutlu olmaları bizleri daha da mutlu ediyor. Bu bir örneklemedir. Organizede bu tip çalışan firmalarımızın zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri daha fazla istihdam etmeleri en büyük dileğimdir. Ayrıca bunun bütün Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara sahip çıktığımızda bütün aileye sahip çıkmış oluyoruz. O yüzden bu örneklemin yayılmasını istiyorum. Bizim özel çocuklarımızla çalıştıkları için de firma sahiplerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atakan Gözdamga, Yaşam Köyünde bulunan İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi'nde eğitim aldıktan sonra firmada iş imkanı bulduğunu belirterek, “Burada işimi severek yapıyorum. Ahmet başkanımın bizi ziyaret etmesi bizleri çok memnun etti. Başkanımızın sayesinde buralardayız. Başkanıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yine montaj atölyesinde aldığı eğitim sonrası çalışma imkanı bulan Mehtap İri de çalıştığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, “Ahmet Başkanımı çok seviyorum. Onun sayesinde böyle bir iş imkanı buldum. Bizi ziyaret ederek yalnız bırakmadığı için de çok mutlu olduk” diye konuştu.

Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.