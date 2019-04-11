Başkan Ataç personeline seslendi, "Tepebaşı halkına hizmet etmek bizler için ibadet gibidir"

Ahmet Ataç, bir araya geldiği personeline seslenerak; “İnsanımız en kutsal varlıktır ve Tepebaşı halkına hizmet etmek bizler için ibadet gibi. Tepebaşı'nda da işlerin yolunda gitmesi, halkımızın hizmetlerden memnun kalması bu anlayış sayesindedir” dedi.

Ahmet Ataç, yeniden göreve seçildiği 31 Mart mahalli idareler seçiminin ardından düzenlenen programda Tepebaşı Belediyesi personeli ve aileleri ile buluştu.

Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinliğin düzenlendiği salona, alkışlar eşliğinde giren Başkan Ataç personeli ile selamlaştıktan sonra bir konuşma yaparak Tepebaşı Belediyesi'nin bir aile olduğunu vurguladı. Başkan Ataç konuşmasında, “Biz çok güzel ve büyük bir aileyiz, sizlerle iftihar ediyorum. Bu güzel tablo tabi ki bugünlük bir başarı değil, 1999'dan beri süregelen bir güzellik. Bir belediye başkanının, herkesten önce kendi personelinin oyunu alabilmesi çok önemlidir. Çünkü kendi personelinizin oyunu alamıyorsanız, kimsenin oyunu alamazsınız. Başarımızdan anlıyorum ki personelimizin oyunu almışım. Tepebaşı Belediyesi'nde her zaman huzur var; bunu ben değil, tüm Eskişehir söylüyor. İnsanımız en kutsal varlıktır ve Tepebaşı halkına hizmet etmek bizler için ibadet gibi. Tepebaşı'nda da işlerin yolunda gitmesi, halkımızın hizmetlerden memnun kalması bu anlayış sayesindedir. Bu güzel başarıda hepimizin emeği var. Tepebaşı Belediyesi ile birlikte Tepebaşı halkı ile büyük bir aileyiz. Bundan sonrada hep birlikte, yan yana, dik bir şekilde durmaya ve daha güzel hedeflere ilerlemeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun, daha iyi günlerde, daha güzel işler yapmak üzere beraberliğimizin sürmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı program Saim Günal, Mesut Girgin, Mehmet Özel ve Salim Özkara'nın seslendirdiği şarkılar ile sona erdi.