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Başkan Ataç, Rektör Döğeroğlu'nu ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nu makamında ağırladı.


Ziyarette yeniden göreve seçilmesinden dolayı Başkan Ataç'ı tebrik eden Rektör Döğeroğlu, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretinden dolayı Döğeroğlu'na teşekkür eden Başkan Ataç da yerel yönetimler ile üniversiteler arasındaki diyalog ve işbirliğinin, kent için önemine inandığını vurguladı. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel'in de bulunduğu ziyarette kent üzerine sohbet edildi.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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