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Başkan Ataç sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen sağlık çalışanlarına saldırı olayını kınayarak, “Her kim tarafından ve ne nedenle yapılırsa yapılsın, sağlık çalışanlarını hedef alan sözlü ve fiili saldırılar asla kabul edilemez” dedi.


Ahmet Ataç, Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan doktorlara yönelik şiddet olayına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Toplum sağlığı için görevlerini özveri ile yapan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Her kim tarafından ve ne nedenle yapılırsa yapılsın, sağlık çalışanlarını hedef alan sözlü ve fiili saldırılar asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, aslında sadece sağlık çalışanlarına değil toplum sağlığına kasteden saldırılardır. Bir hekim olarak hayatın devamı için görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın güven ortamında mesai yapabilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ahlaki değerlerimizle de örtüşmeyen bu tür şiddet olaylarının ve her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu belirtiyor, bu tür çirkin olayların bir daha yaşanmaması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın güvence altına alınması ile ilgili her türlü yasal düzenlemenin vakit kaybedilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatırken, şiddete uğrayan meslektaşlarıma da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” sözlerini kullandı.

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