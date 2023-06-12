Başkan Ataç SKB 39. meclis toplantısına katıldı

Ahmet Ataç, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) tarafından düzenlenen ‘Deprem ve Deprem Sonrası Sağlıklı ve Dirençli Kentler' Sempozyumuna ve ardından gerçekleştirilen 39. Olağan Meclis Toplantısına katıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) 39. Olağan Meclis Toplantısı, Kütahya'da üye kentlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ahmet Ataç da 2004'ten bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin kurucu üyesi olduğu SKB tarafından düzenlenen ‘Deprem ve Deprem Sonrası Sağlıklı ve Dirençli Kentler' Sempozyumuna ve ardından gerçekleştirilen 39. Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Ayrıca sempozyum öncesi düzenlenen Encümen Toplantısına da katılan Başkan Ataç ile üyeler, sağlıklı şehirler ve sağlıklı gelecek için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“3 oturum gerçekleştirildi”

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda ‘Deprem ve Deprem Sonrası Sağlıklı ve Dirençli Kentler' konularında yapılan araştırmalar ve öneriler uzmanlar tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Sempozyum, ‘Kentlerimizde Deprem Sonrası Yeniden İnşa Sürecine Yaklaşmak, Deprem Sonrası Kentlerde Sağlıklı Ve Dirençli Bir Kentsel Çevreyi Oluşturmak İle Depremlerle Baş Etmek: Yerelden Deneyimler' başlıklı 3 oturum ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ise ‘Depremlerle Baş Etmek: Yerelden Deneyimler' başlıklı oturumda afetlerde özel ihtiyaçlar planları ve kardeş şehir ilişkileri konusunda sunum gerçekleştirdi.