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Başkan Ataç, “Spor her alanda desteklenmeli”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Çukurhisar Spor Kulübü Başkanı Metin Yıldız ile bir araya geldiği buluşmada, sporun her alanda desteklenmesi gerektiğini kaydetti.


Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri ile temaslarını sürdürüyor. Çukurhisar Spor Kulübü Başkanı Metin Yıldız ve kulüp yöneticileri de Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Yıldız, Eskişehirspor'a faydalı gençler yetiştirmek için çaba harcadıklarını belirterek bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, sporun her alanda desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. CHP Tepebaşı Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat'ın da eşlik ettiği ziyaret sonunda kulüp yöneticileri Bakan Ataç'a Çukurhisarspor atkısı hediye etti.

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