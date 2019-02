Başkan Ataç Şükranlılar Ve Hanlılar ile buluştu

Ahmet Ataç, Şükranlılar ve Hanlılar ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, hemşehri derneklerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Hanlılar ve Şükranlılar derneklerini ziyaret ederek çok sayıda dernek üyesi ile bir araya geldi. Başkan Ataç'ın ilk durağı Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği oldu. Sazova Mahallesi'nde bulunan dernek binasındaki buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Şükranlılar birbirlerine bağlı oldukları kadar kentlerine bağlı. Burada bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Derneğinizin kurulduğu günden bu yana çok iyi ilişkilerimiz oldu. Bu birlikteliğimizin devam etmesi en büyük dileğimdir, hep birlikte bu şehirde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz siyaseti sadece seçim sürecinde yapıyoruz, hatta ben oy istemeyi de hiç beceremem. Burada olduğu gibi yaptığım işleri anlatırım, sizlerde desteklerinizi esirgemezsiniz zaten. Mahallenizde yetiştirdiğiniz lavanta ile ürettiğiniz ürünleri sevinerek inceledim. Kırsal kalkınmanın, tarım ve hayvancılığın önemine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dernek üyeleri de Başkan Ataç ve konuklara ziyaretinden ötürü teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şükranlılar buluşması, dernek üyelerinin bağlama eşliğinde türkü söylemesi ile sona erdi. Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise Han Yöresi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği oldu. Buradaki buluşmaya Başkan Ataç ile birlikte CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda Hanlı katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Sizlerle ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor. Bu birlikteliğimiz gerek Han'da gerekse Tepebaşı'nda yaşayan Hanlılar ile uzun süredir devam ediyor. Tepebaşı'nda çok güzel işler yaptık, başarılı projeler hayata geçirdik. Hep birlikte yapacağımız daha da çok iş var” dedi.

Başkan Ataç üreticiye verilen destekleri anlattı

Konuşmasının devamında Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler veren Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'ne bağlanan kırsal mahallelerde başarılı bir çalışma dönemi gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Ataç, “Köylerimizin 2014 yılındaki yasa değişikliği ile mahalle statüsüne geçmesinin ardından Tepebaşı'nın da 45 kırsal mahallesi oldu. Bizim en uzak mahallemiz 60 kilometre mesafede. Bu kadar geniş bir alanı, yani 45 köyümüzün üstyapı çalışmalarını tamamladık, eksiklerini giderdik. Bazılarına Belde Evleri, Deneyimli Kafeler, parklar gibi tesisler açtık. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk ki bize bağlı mahallelerin hayvancılığına, tarımına katkı verebilelim. Ben tarım ve hayvancılığa çok büyük önem veriyorum. Mesela Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nu üreticilerimizin hizmetine sunduk. Orada hasat ettikleri ürünleri tazelikle saklayabiliyor ve ürün kaybı yaşamıyorlar. Yine belediyemizin Cumhuriyet Sebze Hali, Eskişehir ve bölge çiftçilerinin başta domates olmak üzere ürettiği ürünlerin sevkiyatı ve pazarlanması noktasında bir merkez haline geldi. 3 sene önce Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali'ne başladık. Bu kulağa basit gelmemeli çünkü çoban konusunda büyük sıkıntı var ve çoban olmazsa et üretimi sekteye uğrar. Festivalimize Eskişehir dışından da küçükbaş sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Neticede, Ulusal Küçükbaş Konseyi'nin kurulmasına öncülük ettik. Ayrıca tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması, üreticilerin günümüz koşullarına uyum sağlamaları, tarımsal alanda yaşanan gelişmelerin takip edilebilmesi gibi hedefler ile Kırsal Kalkınma Kurulu'nu oluşturduk. Tüm bu çalışmaları tarım ve hayvancılık yapan üreticilerimizi desteklemek adına yapıyoruz. Bugün ülkemiz çok büyük miktarlarda et ve tarım ürünü ithalatı yapıyor. Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olmaya, onlarla istişare yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda hiç bir siyasi beklentimiz olmadı. Ülkemiz bir tarım ve hayvancılık diyarı olmasına rağmen pazarda fiyatlar cep yakıyorsa; kasapta fiyatların yanına yaklaşılamıyorsa bir şeyler yanlış yapılıyor demektir. Üstelik bu yüksek fiyatlara rağmen tarım ya da hayvancılık ile uğraşan üreticiler de emeğinin karşılığını alamıyor, kazanamıyor. Biz de belediye olarak yanlış tarım politikaları yüzünden zor zamanlar geçiren üreticilerimize destek olmak için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Han Yöresi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Akpınar ve dernek üyeleri de Başkan Ataç ve diğer konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, buluşma hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.