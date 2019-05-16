Başkan Ataç, tekvandocularla iftarda buluştu

Ahmet Ataç, düzenlenen iftar programında Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Takımı antrenörleri ve sporcuları ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Takımı antrenörleri, sporcuları ve aileleri ile düzenlenen iftar programında buluştu.

Altınsaray Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Takımı ve aileleri katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Antrenör Dilek Karakuyulu, “Böylesi güzel iftar yemeğinde bizleri bir araya getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Hani insan arkasında bir güç ister ya, biz o gücü Ahmet Başkanımızdan ve ekibinden alıyoruz. Aile çok önemli, çocuklarınızı desteklediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanımız ve siz ailelerimizin destekleri ile Avrupa'da ve Türkiye'de birçok başarı elde ettik. Yeni başarılar kazanmak adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ahmet Ataç ise konuşmasında “Bakın bir mücadele, azim olduğu zaman bu salonu dolduracak kadar velilerimiz, çocuklarımız bir araya geliyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. 1-2 çocuğumuzla başladık ama bugün 450'ye yakın çocuğumuz tekvando takımımızda spor yapıyor. Biz tabi ki sizleri destekleyeceğiz çünkü çocuklarımızın spor yapması çok önemli. Öte yandan elde edilen başarılar var, bu hem bizim hem de kentimizin gurur kaynağı oluyor. Spor Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Yunus Emre Spor Tesislerimizdeki çalışmalar, böylelikle meyvelerini veriyor. Ekip o kadar genç ki daha çok başarılar bekliyoruz. Siz velilere de çok teşekkür ediyorum, bize güvenip çocuklarınız emanet ediyorsunuz” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç sporcular ve antrenörler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan aileler de gençlere verdiği desteklerden ötürü Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.