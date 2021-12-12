Başkan Ataç: "Tepebaşı, geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin lider belediyesi"

Ahmet Ataç, Akka Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Akbaş'ı ziyaret etti. Tepebaşı'ndaki dönüşüm çalışmalarını değerlendiren Başkan Ataç, “Tepebaşı, geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin öncü ve lider belediyesi” dedi.

Ziyarette Başkan Ataç ve Akbaş, Tepebaşı'nda sürdürülen geri dönüşüm çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca buluşmada Akbaş, Akka Geri Dönüşüm tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmaları ile Türkiye'de lider belediye konumunda olduğunu belirterek, “Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma geri dönüşümdür. Biz de bu noktada Tepebaşı Belediyesi olarak temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Tepebaşı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 13 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmalarımız neticesinde Tepebaşı Belediyesi'nin kararlılığı ve Akka'nın iş birliği ile iftihar ediyoruz. Tepebaşı, geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin öncü ve lider belediyesi. Çalışmalarımız ile bugüne kadar elde ettiğimiz başarıda Eskişehirli hemşehrilerimizin gösterdiği hassasiyet de göz ardı edilemez. Vatandaşlarımız tekstilden pile, atık yağlardan ambalajlara kadar tüm atıklarının geri dönüştürülmesi için üst düzeyde duyarlılık gösteriyor. Bu sayede çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmanın yanında ekonomiye katkı verme hedefimize ulaşmış oluyoruz” diye konuştu.