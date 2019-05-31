Başkan Ataç Tepebaşı Gönüllüleri ile iftarda buluştu

Ahmet Ataç, Tepebaşı Gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi.

Altınsaray Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Başkan Ataç'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdülkadir Adar, Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Tepebaşı gönüllüsü katıldı.

“Türkiye'nin en büyük ihtiyacı saygı, sevgi”

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesinde çalışmalarından ve desteklerinden dolayı Tepebaşı gönüllülerine teşekkür eden Başkan Ataç, “Tabi ki Tepebaşı'nda çok büyük bir başarı elde ettik. Bu, birkaç kişinin yapabileceği iş değil. Herkesin emeği, alın teri var. Partililerimizin emeği var. Bugün Tepebaşı konuşuluyor. Sizlerin sayesinde konuşuluyor. Ülkede işsizlik sorunu artıyor. Organize Sanayi'den 15 bin kişi işten çıkarıldı. Boş dükkanlar artıyor. Ama her şey çok güzel olacak! Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Zengin, fakir herkesin katıldığı Ramazan sofraları kuruldu. Bana göre iftar sofralarının diğer güzel tarafı sosyalleşmedir. Hep dediğim gibi, küs olduklarınız varsa ne olur barışın. Toplum artık barışsın. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı saygı, sevgi. Allah bizi yalan söyleyenlerden, iftira atanlardan korusun. Bayramımız yaklaşıyor. Bayramınızın iyi geçmesini diliyorum. Ailenizle, büyüklerinizle iyi bir bayram geçirin isterim” şeklinde konuştu.