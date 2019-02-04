Başkan Ataç, Tepebaşı sporcularıyla bir araya geldi

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bir davet salonunda düzenlenen etkinliğe, Başkan Ataç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı ve yaklaşık bin 200 davetli katıldı. Gerçekleşen buluşmada konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin spora bakış açısı ve yatırımlarından söz ederek, “Tepebaşı Belediyesi'nin spor ile ilgili anlayışını hepiniz iyi biliyorsunuz. Kısa bir zamanda iki büyük tesis oluşturup sizlerin kullanımına açtık. Bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri - Su Sporları Merkezi, diğeri de Yunus Emre Spor Tesisleri. Bu iki merkezimizden çok sayıda vatandaşımız faydalanıyor. 1999'da ilk başkanlık dönemimde, Tepebaşı'nda bir tane bile spor merkezi yoktu. Bugün ise çok önemli işler yapıyoruz. Örneğin Su Sporları Merkezimizden senede 25 bin kişi, Yunus Emre Spor Tesisleri'nden ise senede yaklaşık 7 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca 28 tane Belde Evimiz var ve buralarda her gün 2 bin 500 kişi spor yapıyor. Böyle bir başarı Türkiye'nin hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Bu sizin eseriniz. Ben, yaptığımız tesislerin böylesine yoğun kullanılmasından o kadar çok mutluyum. Gittiğimde sizlerle karşılaşıyoruz; çocuklarımız, yetişkinlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz olmak üzere herkes çok memnun. Öte yandan Tepebaşı Gençlik Spor Kulübümüz var, onlar da müthiş başarılara imza atıyorlar. Voleybolcularımız, tekvandocularımız başarıya doymuyor. Avrupa'da, dünyada birçok madalya ve kupa kazanıyorlar. Onları da can-ı gönülden kutluyorum. Bu, Tepebaşı'na yakışır bir başarı” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, Başkan Ataç'ın Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki spor eğitmenlerine başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etmesi ile devam etti. Program, Başkan Ataç'ın katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.