Başkan Ataç, Tunalı mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tunalı Mahallesi'nde çok sayıda mahalle sakini ile buluştu.

Tunalı Mahalle Muhtarı İbrahim Baki'nin de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürdüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler hakkında vatandaşlara görsel bir sunumla birlikte bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak tüm çalışma ve projelerimizi şeffaflık ilkesi ile yürütüyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, Tepebaşı Belediyesi'ni örnek bir ilçe haline getirdi. İlçemizde belediyecilik hizmetleri aksatılmadan devam ediyor. Temizlik, üstyapı gibi çalışmalarımız eksiksiz ve kesintisiz sürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra geliştirdiğimiz sosyal projelerimiz ile Tepebaşı Belediyesi fark yaratıyor. Sizlerin talepleri, görüşleri ve destekleri yaptığımız tüm işlerde büyük önem taşıyor. Bu yüzden Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği her işte insanımız ön planda yer alıyor” şeklinde konuştu.