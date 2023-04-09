Başkan Ataç, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile bir araya geldi

Ahmet Ataç, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar ile makamında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kente gelen uluslararası diplomatlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Büyükelçiliği Müsteşarı Denis Zolotarov, Kırım Ailesi Başkanı Anife Kurtseitova'ı makamında ağırladı. Buluşmada Başkan Ataç konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederken, Tepebaşı Belediyesi'nin proje ve çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Ataç Büyükelçi Bodnar ve beraberindekilere Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında sergilenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı. Büyükelçi Bodnar da Tepebaşı Belediyesi'nin çok değerli çalışmalara imza attığını ifade ederek Başkan Ataç'a tebriklerini iletti. Bodnar ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın, ülkeye etkileri ve son durum hakkında da bilgiler verdi.

Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri Hasan Ünal ve Metin Gündoğdu'nun da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, Ukrayna heyetine 5 kitaptan oluşan “100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu” serisini armağan etti.