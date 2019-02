Başkan Ataç, Uludere ve Eğriöz sakinleriyle buluştu

Bugün böyle bir kalabalık toplanıyorsa, altında önemli bir gerçek yatıyor. Bu, karşılıklı olarak güven ve sevgiden kaynaklı” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya geldiği toplantılar devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Uludere ve Eğriöz Mahallelerinde vatandaşlar ile buluşarak Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışma ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Ataç ilk olarak vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Uludere sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda mahalleliler adına Başkan Ataç'a “Hoş geldiniz” diyen Uludere Mahallesi Muhtarı Zeki Öztürk, “Bu güzel toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Ahmet Başkanımız, hepimizin bildiği bir insan. Her zaman bizim yanımızda oldu ve emeğini esirgemedi. Mahallemize yaptığı çalışmalardan ötürü Uludere halkı olarak kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlerden hiçbir zaman desteğinizi esirgemediniz ve bizler de Uludere olarak Ahmet Başkanımıza gerekli desteği vereceğiz. Yürüdüğü yolda Ahmet Başkanımızın yanındayız, yolumuz açık olsun” şeklinde konuştu.

“Tek hedefim hizmet”

Konuşmasına, hayatında hiçbir şeyi karşılık bekleyerek yapmadığını ifade ederek başlayan Başkan Ataç ise “Bugün bu güzel toplantıya gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ediyorum. Beni tanıyorsunuz; ben hayatımda hiçbir şeyi karşılık bekleyerek yapmadım. Her zaman tek hedefim hizmet oldu. Şimdiye kadar hiçbir yerde istemediğim gibi Uludere'ye de gelip oy istemediğimi biliyorsunuz. Belediyecilikte hiçbir zaman siyaset yapmadım, ağzımdan duymadınız. Seçim zamanları ise zaman zaman ülke gerçeklerinden bahsediyorum, bu gerçekleri aktarmak zorundayım. Bu söylediklerim arasında da hiçbir zaman yalan, dolan olmaz. Örneğin bugün pazara gittiğinizde Türkiye'nin halini anlıyorsunuz. Arabanıza benzin, mazot alacağınız zaman Türkiye'nin halini anlıyorsunuz. Bunlar artık can acıtacak duruma geldi. Ülkemiz, kendisine yetebilen 7 ülkeden biriyken gelinen nokta çok acı. Bugün saman, hayvan, soğan ithal ediyorsak yanlış giden bir şeyler var demektir” ifadelerini kullandı.

“Karşılıklı güvenimiz asla sarsılmayacak”

Başkan Ataç konuşmasının devamında vatandaşlar ile arasındaki güven duygusunun önemine dikkat çekerek, “Bugüne kadar sizin bana olan güveniniz sarsılmadı, benim de size karşı aynı şekilde. Bugünden sonra da Allah sağlık verdiği sürece, karşılıklı güvenimiz asla sarsılmayacak. Hiçbir zaman aramıza yalan, aldatmaca girmedi. Bugün burada böyle bir kalabalık toplanıyorsa, altında önemli bir gerçek yatıyor. Bu, karşılıklı olarak güven ve sevgiden kaynaklı. Bana gösterdiğiniz bu ilgi o kadar değerli ki; hepinize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Başkan Ataç daha sonra mahalle sakinlerine görseller eşliğinde Tepebaşı Belediyesinin Yaşam Köyü, Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, temiz enerji çalışmaları, Engelliler Montaj Atölyesi, Alzheimer Konukevi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, sağlık ve spor hizmetleri gibi konularda detaylı bilgiler aktardı. Toplantıda soru ve talepleri de dinleyen Başkan Ataç'a Uludereliler de verdiği bilgiler ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı Eğriöz Mahallesi oldu. Burada gerçekleşen toplantıya da mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun olurken; etkinlik vatandaşların söz alarak düşüncelerini paylaşmaları ile başladı. Sırayla söz alan Eğriözlüler, Başkan Ataç'a sadece seçim zamanlarında değil, her zaman yanlarında olduğu ve kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Eğriöz Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin İnce de yaptığı konuşmada, “Bir dönemin daha sonuna geliyoruz. Ahmet Başkanımız denildiği gibi belli zamanlar da değil, her zaman bizleri ziyaret ediyor. Hizmetlerine gelince zaten hepimiz görüyoruz, aşikar. Son 5 yılda neler oldu Eğriöz'de? 10 bin metrekare kilit taş yapıldı. Su problemimiz vardı, çözüldü. Pazar servisi hizmeti sağlandı, sosyal etkinlikler oldu. İlk akla gelen bu hizmetler gerçekleştirilirken, Ahmet Başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için ben de teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Başkan Ataç ise konuşmasında, tarım ve hayvancılığı destekleyici çalışmalarına değinerek, “Sadece yolların yapımı değil; yeşil alan ihtiyacı, park yapımı, temizlik hizmetleri, tohum takas ya da hasat şenlikleri gibi sosyal etkinlikler, Belde Evi ya da Deneyimli Kafe gibi merkezlerimiz ile tüm kırsal mahallelerimize ulaşıyoruz. Aynı zamanda hayvancılığı ve tarımı destekliyoruz. Üreticilerimizin desteklenmesini önemsiyoruz çünkü ülke ekonomisinin kalkınması için başka bir çare yok. Kent merkezi ya da kırsal mahalle sakini fark etmeksizin vatandaşlarımız da yapılan hizmeti, verilen emeği her zaman takdir ediyor. Bu yüzden tüm mahallelerimizde sıcak bir şekilde ve ilgiyle karşılanıyorum. Tepebaşı halkı benim için çok kıymetli. En uzak noktaya varıncaya dek hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç daha konuşmasının devamında Eğriözlülere de Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktardı. Mahalle sakinleri de Başkan Ataç'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.