Başkan Ataç, Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi'ne katıldı

Ahmet Ataç, yapılan davet üzerine Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Bursa'da gerçekleştirdiği Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi'ne katılarak Tepebaşı Belediyesi'nin proje ve çalışmalarını anlattı.

Ana teması kent ve sağlık olarak belirlenen kongre bir otelde çok sayıda yerel yönetim temsilcisi ve belediye başkanının katılımı ile gerçekleştirildi. Başkan Ataç da kongrenin ilk gününde, Kent Yönetimi “Başkanların Kent ve Sağlık Söyleşisi” oturumunda, Tepebaşı Belediyesi hakkında paylaşımlarda bulundu. Oturum başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Erdem Saker'in yaptığı söyleşiye, Başkan Ataç'ın yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin de katıldı. Başkanlar oturumunda konuşan Başkan Ataç, “Doktorluk duygusu insanın içine sinen, çok farklı bir duygu. Ben hep, ‘Önce hekim, sonra belediye başkanıyım' derim. Çünkü insana hekim gözü ile bakmak bambaşka bir unsur. Kentte bebeğinden yaşlısına, engellisinden hastasına tüm katmanlardan insanlarımız yaşıyor. Onlar için güzel bir şeyler yapmak, sağlıklarını sürdürebilecek projeler geliştirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bristol'de, dünyanın tüm kıtalarından 100 belediye başkanı toplandı, ben de oradaydım. Dünyanın sorunları çok daha farklı, örneğin Afrika'da sağlık ve beslenme ile ilgili ciddi problemler var. Avrupa'dan belediye başkanları ise sigara bağımlılığından bahsediyor. Ancak ortak bir sorun var; mülteci sorunu. Avrupa, mültecilerin enerjisini nasıl kente dahil edebileceğini tartışıyor, bu konuda Türkiye'deki yerel yönetimlerinin de projeler geliştirmesi gerekli” diye konuştu.

Başkan Ataç daha sonra Yaşam Köyü'nde uygulanan Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı ve köylerin mahalle statüsünde merkez belediyelere bağlanmasının ardından gerçekleştirilen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sağlıklı Kentler Birliği üyelerini Bursa'da buluşturan ‘Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi' 14 Aralık tarihinde sona erecek. Ayrıca Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama ödüllerinde, Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görülen Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefi Ramazan Albayrak ve Müzik Koordinatörü Kaan Kıran da 14 Aralık'ta kongreye katılarak bir sunum gerçekleştirecek.