Başkan Ataç, vatandaşların davetini geri çevirmiyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ataç son olarak Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman ve Songül Dingeç çiftinin evine konuk olarak çok sayıda mahalleli ile bir araya geldi. Buluşmada vatandaşlar ile uzun süre sohbet eden Başkan Ataç, Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar ve belediye projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç'ın çalışmalarını beğeni ile takip ettiklerini ifade eden mahalle sakinleri de kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ederek her zaman yanında olduklarını belirtti.

Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak davet eden Elif Seyrek'in evi oldu. Ziyarette çeşitli mahallelerden gelerek Seyrek'in evinde buluşan kadınlar ile bir araya gelen Başkan Ataç, burada da vatandaşlar ile sohbet etti. Eskişehir'de CHP'li belediyelerin çalışmaları ile çağdaş bir kent haline gelindiğini ifade eden Başkan Ataç, kadınlara davetleri için teşekkür etti.

Başkan Ataç'ı evlerinde ağırlayan Eskişehirliler de davetlerini geri çevirmediği için kendisine teşekkürlerini iletti.