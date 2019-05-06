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Başkan Ataç yağmur ve şükür dualarına katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Kızılinler, Alınca, Yakakayı ve Beyaz Altın mahallelerinde düzenlenen yağmur ve şükür dualarına katıldı.


Ahmet Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Kızılinler, Alınca, Yakakayı ve Beyaz Altın mahallelerinde düzenlenen yağmur ve şükür dualarına katıldı. Etkinliklerde çok sayıda mahalle sakini ile bir araya gelen Başkan Ataç, vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti. Katıldığı yağmur ve şükür duaları hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bugün kırsal mahallelerimizde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarımız ile birlikteydik. Yağmura, suya hepimizin ihtiyacı var. Bu güzel ve bereketli topraklar, yağan yağmurla daha da verimli hale geliyor. Birlikte geleneklerimizi yaşatırken dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu da paylaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimin bereket ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'ını da kutluyor; üreticilerimize bereketli bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Ataç'ı ağırlayan kırsal mahalle sakinleri de katılımından dolayı kendisine teşekkür etti.

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