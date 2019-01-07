Başkan Ataç Yenişehir sakinleri ile buluştu

Ahmet Ataç, Yenişehir Konakları sakinleri ile buluştu.

Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Boyacıoğlu Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Konakları'nın sakinleri ile buluşan Başkan Ataç, toplantıda Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Yenişehir Konakları yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik örneklerini hayata geçiriyoruz. Bunun yanında temizlik, yolların bakım ve onarımı gibi rutin belediyecilik çalışmalarını da eksiksiz biçimde sürdürüyoruz. Tepebaşı bölgesi, Eskişehir'in yükselen yıldızı haline geldi. Yaşları müsait olanlar iyi hatırlayacaklardır; 1990'lı yıllarda bölgemiz çok iç açıcı bir halde değildi. Bugün ise geldiğimiz noktada övgüyle bahsedilen; sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık, temiz enerjiye yönelik proje ve çalışmaları ile adını Türkiye'de ve yurt dışında duyuran bir belediyemiz var. Tepebaşı Belediyesi, ‘İnsani Gelişme Endeksi - İlçeler (İGE-İ) 2017' araştırmasında yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 sıra birden yükselerek genel sıralamada 8. sırada yer almayı başardı. 186 ilçede yapılan bu araştırmada eğitim, sağlık, sosyal hayat, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kriter yer alıyor ve 8. sırada Tepebaşı'nın yer alması gurur verici. Bu gelişimi siz Eskişehirlilerin sayesinde yakaladık, destekleriniz ile de devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç daha sonra Yaşam Köyü'nde uygulanan Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Engelliler Montaj Atölyesi, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, TEBEV Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Projesi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Su Sporları Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gibi Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Başkan Ataç daha sonra Yenişehir Konakları sakinlerinden gelen talep ve soruları da dinledi. Toplantı, vatandaşların Başkan Ataç'a verdiği bilgiler ve belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etmesi ile son buldu.