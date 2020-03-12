Başkan Ataç'a sanata katkı onur ödülü

Tepebaşı Belediyesi'nin davet edilerek sanat eserlerini sergilediği 6. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Ankara ATO Congressium'da açıldı. Tepebaşı Belediyesi'nin sanatsal faaliyetlerinin övgü topladığı açılış töreninde Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a, Sanata Katkı Onur Ödülü'nü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti.

Tepebaşı Belediyesi sanata verdiği desteğin yanı sıra gerçekleştirdiği uluslararası sanat organizasyonları ile takdir toplamaya ve prestijli sanat faaliyetlerinde yer almaya devam ediyor. 3 farklı dalda, dünya çapında sanat etkinlikleri gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 6'cısı düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na davet edildi. Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki farklı sanat eserleri ile sanatçıları bir araya getiren fuarda Tepebaşı Belediyesi de koleksiyonunda bulunan pişmiş toprak ve resim eserlerini, sanatseverlerin beğenisine sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, 6.'sı açılan fuarın her geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirtti.

“Sanat, şehirler için çok önemli”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında, sanatın şehirler için önemine vurgu yaptı ve “1999'dan bu yana güzel kentimiz Eskişehir'de birçok sanat faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yapılan çalışmaları Eskişehir halkının da anlayarak desteklemesi, çok takdir edilesi bir durum. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun bu yıl 14.'sünü gerçekleştireceğiz; 36 ülkeden 130 sanatçının katıldığı bu etkinliklerden elimizde 180 civarında eserimiz oldu. Bu eserler Eskişehir'in yeşil alanlarında yer alıyor, açık hava müzesi gibi. Bazı eserlerimiz ise belediye binamızda sergileniyor, belediyemiz de bir sanat galerisi gibi. Uluslararası Sanat Çalıştayımız ile de koleksiyonumuzda 400'e yakın eser var. Ayrıca 10. kez yapacağımız Uluslararası Şiir Buluşması da var. Bu etkinlikler, kentte ayrı farklı bir hava estiriyor ve kentin sanat gücünü gösteriyor. Bu tür etkinlikler bir kentte olmaz ise o kentlerde yaşamın dolu dolu olduğunu söyleyemeyiz. Bu, sanatın birleştirici ve estetik gücünden kaynaklanıyor. Bugün burada olmamızı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir halkı adına alacağım bu güzel ödülden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerini kullandı.

“Tepebaşı Belediyesi'ni gururla izliyorum”

Tepebaşı Belediyesi'nin fuar alanında sergilenen eserlerini inceleyen flüt virtüözü, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer ise “Ankara'daki festivalime Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuk Senfoni Orkestrası da katıldı. Ben bu oluşumu canı gönülden destekliyorum. Çocukların bir enstrümanla, müzikle tanıştırılmaları onların ruhlarını son derece iyi etkileyecektir. Tepebaşı Belediyesi'nin sanat ve kültür hayatına katkıları çok önemli. Bir ülkede, bir toplumun kültür ve sanat hayatında geldiği yer ile medeniyet seviyesi ölçülür. O yüzden Tepebaşı Belediyesi'ni gururla izliyorum. Bugünkü sergiyi de tebrik ediyorum, umarım kültür ve sanat alanında faaliyetleri artarak devam eder” dedi.

Törende ayrıca Sanatçı Onur Ödülü heykeltraş Metin Yurdanur'a, Kurum Onur Ödülü ise Baksı Müzesi'ne sunuldu. Törenin ardından protokol üyeleri ve sanatseverler, fuar alanında yer alan Tepebaşı Belediyesi'nin sanat eserlerini beğeni ile inceledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin koleksiyonunda bulunan 6 pişmiş toprak ve 45 resim eserlerinin de yer aldığı ArtAnkara, 15 Mart tarihine kadar ATO Congressium'da açık olacak.