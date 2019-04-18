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Başkan Ataç'a tebrik ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç'ı ziyaret eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yeni dönem için başarı dileklerini iletmeyi sürdürüyor.


Bu kapsamda Esnemezliler Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Koca, Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği Ayhan Taşçı ve Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Durmuş le yönetimdeki isimler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Dernek ve kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Başkan Ataç da sivil toplum kuruluşları ile güzel ilişkiler içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek konuklarına teşekkürlerini iletti. Ziyaretler, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

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