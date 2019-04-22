Başkan Ataç'a tebrik ziyaretleri sürüyor

Ahmet Ataç'a, 31 Mart mahalli idareler seçimlerini başarı ile geride bırakmasının ardından hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Bu kapsamda Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim, Eskişehir'deki Gümüşhaneliler Derneği Başkanı İrfan Ataman, Pir Ahmet Efendi Derneği Başkanı Ahmet Özcan, Eskişehir Dersimliler Derneği Başkanı Süleyman Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Ataç'ı aldığı başarılı sonuçtan ötürü tebrik eden konuklar, dernekler ile sürdürdüğü iyi ilişkiler ve destekleri için de teşekkür etti.

Başkan Ataç da konuklarına ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken hemşehri ve kültür derneklerinin sosyal hayatta üstlendiği rolü her zaman önemsediğinin altını çizdi.

Ahmet Ataç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) bünyesindeki sendikaların Eskişehir şube başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Türk-İş Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, Türkiye Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, Türkiye Maden-İş Sendikası Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı, Tekgıda-İş Sendikası Şube Başkanı Tarık Hastürk, Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Hamit Dokuzlar ve Tez-Koop-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz; Başkan Ataç'a zaferle geride bıraktığı seçimlerden ötürü tebriklerini iletti. Sendikalara ve sendikal örgütlenmeye karşı her zaman emekçinin yanında tavır aldığı için de Başkan Ataç'a teşekkür eden sendika başkanları, gelecek dönem çalışmalarında da başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuk sendika başkanlarına teşekkür eden Başkan Ataç ise her zaman sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin destekçisi olduğunu ve emekçinin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.