Başkan Ataç'a ziyaretler

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ziyaretler sürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a, 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği başarının ardından tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Ataç Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu'nu ağırladı. Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette ESGGK Başkanı Bora Mehmet Osmalı ve yönetimi, Ataç'ı yerel seçimlerde elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da “Gençlerimizin girişimcilik adına her mecrada faaliyet göstermesini çok önemsiyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak biz de gençlerimize girişimcilik konusunda önemli destekler sunuyoruz. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'miz de bu anlamda bir ilki teşkil ediyor. Nazik ziyaretiniz için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Osmalı'nın Başkan Ataç'a günün anısına şilt armağan ettiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Edi-Koop'tan Başkan Ataç'a ziyaret

Ardından S.S. Eskişehir Demiryol İş Sendikası Mensupları Tüketim Kooperatifi (EDİ-KOOP) yönetimi de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada EDİ-KOOP Başkanı Mehmet Alp, Başkan Ataç'a kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler verirken gelecek dönem çalışmalarında da başarı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Alp ve beraberindekilere teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.