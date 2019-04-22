Başkan Ataç'ın 23 Nisan mesajı

Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, “Türkiye'nin aydınlık geleceği için 1920'den beri var olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bir kez daha karşılıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüydü. Mustafa Kemal Atatürk o tarihte bunu bir bayram olarak çocuklara armağan etmeyi planlamıştı ve 1924'te çocuklara bayram olarak ilan etti. Daha sonra 1929'da resmi olarak hayata geçti ve 1970'te Unesco, çocuklar yılı olarak bir karar aldı. Böylelikle 23 Nisan uluslararası bir tarih oldu ve hayata o şekilde geçti. Tabi Kurtuluş Savaşı'mız ve arkasından gelen önemli günler Anadolu, Rumeli ve Türk halkı için olduğu gibi bağımsızlığımız, demokrasimiz, aydınlığımız adına da oldukça önemlidir. Atatürk bu günlerle ilgili, "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır; o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır; o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir" demiştir. Bu duygu ve düşünceler eşliğinde nice 23 Nisan'lar, çocuklarımızla beraber nice aydınlık günler diliyorum” diye belirtti