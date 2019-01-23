Başkan Ataç'ın Ayşen Gruda mesajı

Ahmet Ataç, sevilen sanatçı Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç mesajında, “Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Ayşen Gruda'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin ailesinden biri olarak gördüğü Gruda, Yeşilçam filmlerinde çok sevilen karakterlere hayat vermiş, sinema filmlerinden gönüllerimize bir bağ kurmayı başarmıştır. Daima özlemle hatırlayacağımız Gruda, başarılı sanat hayatının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ile de hafızalarımızda ve yüreklerimizdeki yerini almıştır. Bu duygu ve düşünceler ile Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.