Başkan Ataç'ın ‘Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Ahmet Ataç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç mesajında “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961'den beri gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak üzere kutlanan Türkiye'ye özgü bir gündür. Demokratik bir toplum olmanın en önemli özelliklerinden biri haber alma hakkıdır. Yurttaşların doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmek yasalarla güvence altına alınmıştır. Ne yazık ki ülkemizde 12 Mart 1971 ve 12 Eylül darbesiyle birlikte, gazetecilerin-yayıncıların toplu sözleşme düzeni kullanılamaz, sendikal hareket ise işlevsiz hale getirildi. Sonraki yıllarda yeni yasal düzenlemeler getirilerek haklar tırpanlandı ve bir bayram olarak kutlanması gereken bu önemli tarih, bir gün olarak anılmaya başlandı. Bu gün, iş güvencesi medya patronlarının insafına terkedilmiş durumda. Basındaki işsizlik ve düşük ücretle çalışma rekor düzeye ulaştı. 10 Ocak 1961 tarihinde sağlanan haklar bugün kullanılamaz hale gelse de kalemini iyiden, doğrudan ve güzelden yana kullanan gazeteciler hala var ve her zaman var olacaklar. Şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma özgürlüğü için meslek onuruyla, çoğu zaman baskı ve olumsuz koşullar altında çalışan, basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Kalemlerin özgür olduğu, güzel, mutlu günlere ulaşmak dileğiyle” ifadelerine yer verdi.