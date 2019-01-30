Başkan Ataç'ın Çamlıca temasları sürüyor

Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesinde çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi. Çamlıca'ya büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Ataç, “Çalışma ve yatırımlarımız ile Çamlıca çok gelişti, nüfusu arttı. Burası adeta Eskişehir'in parlayan yıldızı” şeklinde konuştu.

Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesinde gerçekleştirdiği Seyyid Kemal Sultan Derneği, Esnemezliler Derneği ve kahve ziyaretinde çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi. Başkan Ataç, ilk olarak Seyyid Kemal Sultan Derneği üyeleri ile dernek binasında buluştu. Burada Dernek Başkanı İrfan Cingil, Ataç'a dernek üyeleri adına 'Hoş geldiniz' diyerek, gerçekleştirdiği hizmetler ve sağladığı katkılardan ötürü teşekkür etti. Başkan Ataç da Seyyid Kemal Sultan Derneği ile kurulduğu 2012 yılından bu yana iyi ilişkiler içinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bizim belediyecilik anlayışımızda, toplumun sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak üzere çalışan dernekler ile bir arada olmak ve birlikte çalışmak var. Sizin ile birlikte diğer derneklerimiz kent yaşamı adına önemli bir misyon üstleniyor. Tepebaşı Belediyesi olarak bu faydalı dernekler ile iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç, daha sonra Tepebaşı Belediyesinin hayata geçirdiği projeler ve sürdürdüğü çalışmalar hakkında dernek üyelerine görseller eşliğinde bir sunum yaptı.

Çamlıcalılardan Ataç'a yoğun ilgi

Ahmet Ataç daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte Tombakzade Caddesi üzerinde bulunan Esenlik Kıraathanesi'nde Çamlıcalılar ile bir araya geldi. Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı'nın yanı sıra çok sayıda mahalle sakininin katıldığı toplantıda Büyükerşen ve Ataç, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Burada konuşan Başkan Ataç, “Çamlıca Mahallesi, kentimizin en çok gelişim gösteren noktalarından biri oldu. Çalışma ve yatırımlarımız ile Çamlıca çok gelişti, nüfusu arttı. Burası adeta Eskişehir'in parlayan yıldızı, en büyük mahallelerimizden birisi haline geldi. Bizler bugün buraya başımız dik bir şekilde gelebiliyor ve sizlerin memnuniyetini görebiliyoruz. İşte bu, tüm çabalarımızın karşılığıdır. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Esnemezliler ile buluşma

Ahmet Ataç, daha sonra Çamlıca Mahallesinde bulunan Esnemezliler Derneği'ne geçti. Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, CHP İnönü Belediye Başkan Adayı İsmail Karaköse ve Esnemezliler Dernek Başkanı Abdullah Koca katıldı.

Buluşmada yapılan konuşmalar sırasında söz alan Başkan Ataç, “Sizler ağırlıklı olarak Çamlıca'da yaşıyorsunuz ve burada yaşanan gelişimin en yakın şahitlerisiniz. Yaşı müsait olanlar, Çamlıca'nın 1990'lı yıllardaki hallerini iyi hatırlıyor olmalı. Tozdan, çamurdan geçilmeyen, altyapısı sorunlu bir Çamlıca vardı. Şimdilerde ise ekonomik buhrandan dolayı işleri iyi gitmese de Çamlıca'ya, çarşı merkezindeki kalite standartlarında dükkanlar açıldığını görüyoruz. Bu kaliteli hizmet, buraya yaptığımız yatırımlar ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde geliyor. Nüfus artıyor, belediye hizmetleri aksamadan ulaşıyor. Çamlıca esnafını da gezdiğimde o kadar olumlu geri dönüşler alıyorum ki. Bizim en büyük gücümüz de bu, Eskişehirliler yapılan iyi işlerin farkında. Takdir ediyor ve destek veriyor. Bizler de bu desteğe layık olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından son bulurken; dernek üyeleri de konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.