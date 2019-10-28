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Başkan Ataç'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Ataç, mesajında, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare şekli olarak işaret ettiği Cumhuriyetin 96. yıl dönümüne erişmenin gururunun ve mutluluğunun yaşandığını kaydetti. “Cumhuriyetimiz dünyanın dört bir yanında, özgürlük arayan uluslara da esin kaynağı oldu” diyen Ataç, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı zafer ile noktalayıp, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu cumhuriyeti kurdular. Öyle ki, Cumhuriyetimiz dünyanın dört bir yanında, özgürlük arayan uluslara da esin kaynağı oldu. Ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı dönemde, ümmet anlayışından çıkarak benlik kazanan ulusumuz, bağımsız, demokratik ve uygar bir yaşam şeklini seçti. 1923'de atılan o güçlü adım, ülkemizin bugün yaşadığı tüm sorunlardan çıkış yolunu da göstermektedir. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkarak, 1923'ten bu yana gururla taşıdığımız meşaleyi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ile nice yıllara ulaştıracağız. Büyük zorluk ve fedakarlıklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutacak inanca ve iradeye sahibiz. Tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygular ile kutluyor, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşasın cumhuriyet.”

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