Başkan Ataç'ın ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü' mesajı

Ahmet Ataç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç mesajında, sokak hayvanlarının hayata tutunması için herkese görev düştüğünü kaydederken, “Hayvan Hakları Bildirgesi'nde de işaret edildiği gibi bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde, türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Sokaktaki canlar hepimize emanet. Onlar, bizlerin şefkati ile yaşama tutunuyor. Tepebaşı'nda, Doğal Yaşam Merkezimiz tarafından sürdürülen çalışmalar sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanını tedavi etmekle kalmıyor, yine binlercesini sahiplendiriyor, çocuklarımızın hayvan hakları bilinci kazanması için çeşitli geziler ve eğitim programları düzenliyoruz. Bu kapsamda 2009'dan bugüne kadar yaklaşık 10 bin sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturmayı başararak bu alanda öncü bir belediye konumuna ulaştık. Hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu bir dünya umuduyla, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü kutluyor, hayvan dostu Eskişehir halkına sevgilerimi sunuyorum” sözlerini kullandı.