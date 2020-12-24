Başkan Ataç'in eğitim merkezi ziyareti

Ahmet Ataç, Fatih Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi'nin, yardımsever Canan ve Şükran Şeker'in bağışlarıyla Fatih Mahallesi'nde yapımına başladığı Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nin inşaat çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi inşaatında çalışmaları yerinde inceledi. Burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Ataç, 20 Mayıs'ta yapımına başlanılan merkezin eksiklerinin tamamlanmasının ardından yakın zamanda açılışa hazır hale geleceğini belirtti.

Erken çocukluk merkezinin öneminden bahsederek, bağışçılara da teşekkürlerini ileten Ataç, “Özellikle 2 yaş sonrası çocuklarımızın eğitim anlamında çok iyi değerlendirilmesi lazım. Çünkü hayata başlangıç dönemlerinde çocukların algıları o kadar yüksek ki vereceğiniz önemli bilgiler, geleceğe yönelik büyük bir yatırımdır. Bu merkezin yapımı için özellikle Fatih Mahallesi'ni seçtik. Çünkü hem bu mahallemizdeki hem de civar mahallelerdeki çocuklarımızın en iyi şekilde hizmet almasını amaçlıyoruz. Tepebaşı Belediyesi, tüm katmanları düşünerek yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle çalışan anneler, işe giderken çocuklarını bu merkezimize bırakıp gidecekler. Çocuklarının en iyi şekilde bakılacağından emin olan ebeveynlerin gözleri arkalarında kalmayacak. Bağışçılarımız Sayın Canan ve Şükran Şeker hanımefendilere de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan da, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz adına bağış yapmalarını rica ediyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin o bağışları en iyi şekilde değerlendireceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.