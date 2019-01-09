Başkan Ataç'ın iş dünyası ile temasları sürüyor

Ahmet Ataç, İstanbul'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde kurulan ve çalışmalarına devam eden Bilişim Kurulu toplantılarına katılmak üzere Eskişehir'e gelen sektörün öncü temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Şirket temsilcileri, Bilişim Kurulu toplantılarına katılmalarının yanı sıra Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji projeleri ve akıllı şehir uygulamalarını da yerinde inceleme fırsatı bulmuştu. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ile birlikte İstanbul'da bir dizi ziyarette bulunan Başkan Ataç da ilk olarak OEDAŞ şirket yetkilileri ile bir araya geldi. Geçen ay Eskişehir'de elektrikli araç kullanımının artırılması ve şarj istasyonlarının kurulması üzerine görüşmeler yapılmıştı. Ar-Ge Müdürü Burçin Açan ve Ar-Ge Yöneticisi Murat Can Sinim ile bir araya gelen Başkan Ataç, burada Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen temiz enerji çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması adına OEDAŞ yetkilileri ile geçtiğimiz ay Tepebaşı Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından yine elektrikli araç şarj istasyonları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Ataç daha sonra bir mobil iletişim şirketi yetkilileri ile buluştu. Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan, Kurumsal ve Kamu Kıdemli Müdürü Simgül Madanoğlu, Mobil Ürünler Satış Müdürü İbrahim Sert ve Eskişehir Bölge Yöneticisi Bedriye Nayır Kahraman ile bir araya gelen Başkan Ataç burada da mobil iletişim teknolojisinin günümüzde çok önemli bir noktaya geldiğini ifade etti. Tepebaşı Belediyesi ile bir takım projelerde işbirliği yapabileceğinin de konuşulduğu toplantıda ortak projeler için fikir alışverişinde bulunuldu. Şirket yetkilileri, Başkan Ataç'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Ataç'ın yetkililere Devrim otomobilinin camdan birer figürünü de armağan ettiği ziyaretler, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.