Başkan Ataç'tan 29 Ekim mesajı: "Yaşasın cumhuriyet"

Ahmet Ataç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ataç, “Cumhuriyetimiz dünyanın dört bir yanında, özgürlük arayan uluslara da esin kaynağı oldu” diye belirtti.

Ahmet Ataç, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare şekli olarak işaret ettiği cumhuriyetin 97. yıl dönümünün gurur ve mutluluğunun yaşandığını kaydetti. Mesajında, “Cumhuriyetimiz, dünyanın dört bir yanında özgürlük arayan uluslara da esin kaynağı oldu” diyen Ataç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı zafer ile noktalayıp, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu cumhuriyeti kurdular. Cumhuriyetimiz dünyanın dört bir yanında, özgürlük arayan uluslara da esin kaynağı oldu. Ulusal kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı dönemde, ümmet anlayışından çıkarak benlik kazanan ulusumuz, bağımsız, demokratik ve uygar bir yaşam şeklini seçti. 1923'de atılan o güçlü adım, ülkemizin bugün yaşadığı tüm sorunlardan çıkış yolunu da göstermektedir. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkarak, 1923'ten bu yana gururla taşıdığımız meşaleyi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile nice yıllara ulaştıracağız. Büyük zorluk ve fedakarlıklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutacak inanca ve iradeye sahibiz. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygular ile kutluyor, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşasın cumhuriyet.”