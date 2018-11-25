Başkan Ataç'tan Duru'ya ziyaret

Ahmet Ataç, tecrübeli gazeteci Ömer Duru'yu ziyaret etti.

Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi eski Meclis üyelerinden tecrübeli gazeteci Ömer Duru'yu evinde ziyaret etti. Ziyarette Duru ile sohbet eden Başkan Ataç, kent gündemi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Duru'nun Eskişehir basınının yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclisi'ne de uzun yıllar hizmet verdiğini belirten Başkan Ataç, Duru'ya sağlıklı günler temennisinde bulundu.

Ömer Duru ve ailesi de Başkan Ataç'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.