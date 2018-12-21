Başkan Ataç'tan emektar muhtarlara vefa

Ahmet Ataç, 1994 yılı ve sonrasında muhtarlık yapan isimler ile bir araya geldi. 43 emektar muhtar ile buluşan Başkan Ataç, katılımcılara görev yaptıkları dönemdeki hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde geçmiş dönemlerde hizmet veren emektar muhtarlar ile bir araya geldi.

1994 yılı ve sonrasında görev yapan muhtarların katıldığı etkinliğe Ahmet Ataç ve 43 emektar muhtarın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler katıldı.

“Hatırlanmak, önemsenmek önemlidir”

Ahmet Ataç konuşmasında muhtarlara seslenerek, “Siz değerli muhtarlarımız ile birlikte 1999'dan bu yana hiç ayrılmadan bugünlere kadar geldik. O dönemden önce görev yapan muhtarlarımız da bugün aramızda. Bu bir vefadır, herkes önemsenmek ve hatırlanmak ister. Bunlar önemli duygulardır ve azalıyorsa bazı şeyleri iyi düşünmek lazım. Ben bugün Türkiye'de insanlarımızı çok mutlu görmüyorum, yoksulluk hat safhada. Belediyemize 50 kişi geliyorsa en az 40'ı iş için geliyor. Belediyelerin bu sorunu çözmesi mümkün değil. Önümüz seçim; onun için milletimizin artık elini vicdanına koyma zamanı, ülke geleceği için iyi düşünmemiz lazım. Siz muhtarlar olarak bu gerçeklerin zaten merkezinde yaşıyorsunuz, iyi biliyorsunuz. Bugün burada bizimle olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin kapıları sizlere her zaman açık, ben ve arkadaşlarımız sizlerin her zaman yardımcısı oluruz. Yeter ki bu güzel ilişkileri ve dostlukları kaybetmeyelim. Sizlere görev döneminizde ve sonrasında mahallenize yaptığınız hizmetlerden, verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Buluşmada daha sonra geçmiş dönemlerde görev yapmış 43 emektar muhtara hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketleri takdim edildi. Muhtarlar da Başkan Ataç'a gösterdiği vefadan ve düzenlenen buluşmadan dolayı memnuniyetlerini iletti.

Program, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.