Başkan Ataç'tan Emirdağlılar Vakfı'na ziyaret

Ahmet Ataç, Emirdağlılar Vakfı Başkanı Veli Görkem Pala ve yönetimini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle temasları sürüyor. Son olarak Başkan Ataç, Emirdağlılar Vakfı Başkanı Veli Görkem Pala ve yönetimine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette vakıf faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi veren Pala, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ataç da misafirperverliği için Pala ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.