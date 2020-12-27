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Başkan Ataç'tan ESKİ Genel Müdürü Şekerci'ye ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, ESKİ Genel Müdürü Ahmet Şekerci'ye ziyarette bulundu.


Ahmet Ataç, kentteki kurumların yöneticileri ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Ahmet Şekerci'yi ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde Başkan Ataç, ESKİ'nin kent için çok önemli bir kurum olduğunu ifade ederek Şekerci'ye çalışmalarında başarılar diledi. Şekerci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ataç'a teşekkür etti.


Buluşma sonunda Başkan Ataç, “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını Şekerci'ye armağan etti.

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