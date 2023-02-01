Başkan Ataç'tan Karbon:0-Dünya:1 Kampanyası'na destek

Ahmet Ataç, karbonsuz bir gelecek için genç iklim aktivistlerinin change.org adlı internet sitesinde başlattığı ‘Karbon:0-Dünya:1' kampanyasına destek oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirilen örnek projelerin yanı sıra iklim alanında gerçekleştirilen çalışmalara da destek vermeyi sürdürüyor. Genç iklim aktivistleri tarafından iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Türkiye'de, “İklim Acil Durumu İlan Edilsin” talebiyle change.org/iklimacildurumu adresinde ‘Karbon:0 - Dünya:1' adlı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatan gençler ise Başkan Ataç makamında ağırladı. İklim kriziyle mücadele konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşmada Ataç, Tepebaşı Belediyesi tarafından bu alanda hayata geçirilen projeleri gençlere anlattı.

“Karbonu sıfırlayabiliriz”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Günümüzde artık kutuplardan buzullar ayrılarak, denize karışıyor. Bu durumlar, dünyanın geleceğiyle ilgili olumsuz haberleri veriyor. Tabi fosil yaktılar kullandıkça bu krizlerin önlenemeyeceği çok net. Hatta artık günümüzde yenilenebilir enerjiler de yeterli olmuyor. Bu nedenle nitrojen çalışmalarına başlandı. Yani mevcut karbonu ancak nitrojen ile yok edebiliyorsun ve orada sıfırlamaya dönüşebiliyor. Geçen sene Almanya'da büyük bir üniversitenin nitrojen laboratuvarını ziyaret etme fırsatım olmuştu. Bu tür laboratuvarlar ve çalışmalar insanlık adına çok önemli gelişmeler. Çünkü ancak bu tip çalışmalarla bu karbonu sıfırlayabiliriz. Tabi vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı ve konularla ilgili farkındalıklarının olması çok önemli. Bizler de Karbon:0 - Dünya:1 diyoruz. Böyle yararlı bir projeyi sürdüren gençlerimize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İklim aktivistlerinden Melis Furtin ve Dilay Şentürk de, kampanyada bugüne kadar 43 bin 486 kişiye ulaşıldığını belirterek, Ataç'a desteklerinden ötürü teşekkürlerini ilettiler.

Daha sonra Başkan Ataç, ‘Karbon:0 - Dünya:1' pankartını imzalayarak, kampanyaya destek verdi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.