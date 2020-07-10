Başkan Ataç'tan Küçük Prens Kitap Müzesi'ne ziyaret

Ahmet Ataç, Eskişehir Anadolu Lisesi (EAL) felsefe öğretmeni, yazar Ali Lidar'ın hazırladığı Küçük Prens Kitap Müzesi'ni ziyaret etti.

Ahmet Ataç, EAL felsefe öğretmeni, yazar Ali Lidar tarafından hazırlanan Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı Küçük Prens kitabının, 400 farklı dilde 2 bin basımının yer aldığı Küçük Prens Kitap Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Lidar, Başkan Ataç'a müze hakkında bilgiler vererek eserlerin Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupery'nin 1943'te ABD'de yazdığı masal türündeki Küçük Prens kitaplarından oluştuğunu aktardı. Yıllar süren çalışma neticesinde EAL'de açılan Küçük Prens Kitap Müzesi'ni çok beğendiğini ifade eden Başkan Ataç da çocuklara kitap sevgisi aşılanmasının çok önemli olduğunu belirterek Lidar'ı tebrik etti.

Başkan Ataç, “Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biri olan Küçük Prens, bir masal olmasına karşın, her yaştan insanın okuyabileceği, okuması gereken bir kitap. Bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılıyor. Bu kitap hem çocuklar hem de yetişkinler için. Bu kitabı 5 yaşındaki de 80 yaşındaki de okumalı. Kitapta geçen, ‘Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez' kısmını özellikle çok seviyorum. Sevgili Ali Lidar'ı da büyük emekler ile kurduğu bu sergiden dolayı kutluyorum” dedi.

Müzenin gezilmesinin ardından Başkan Ataç okul öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.