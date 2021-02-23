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Başkan Ataç'tan Özen'e hayırlı olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.


Ahmet Ataç, kentteki kurumların yöneticileri ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda ESKİ (Eskişehir Su Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü Oğuzhan Özen'i ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde Başkan Ataç'a belediye Başkan yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Fikriye Güven Zaptiye de eşlik etti. Başkan Ataç, ESKİ'nin kent için çok önemli bir kurum olduğunu ifade ederek Özen'e çalışmalarında başarılar diledi. Özen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Ataç'a teşekkür etti.


Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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