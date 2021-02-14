Başkan Ataç'tan şehit Kahveci mesajı

Ahmet Ataç, hain terör örgütünün Gara'da alçakça şehit ettiği 13 vatandaşımız arasında bulunan, 2016 yılından bu yana alıkonulan ve Tepebaşı Belediyesi personeli Alişan Kahveci'nin oğlu Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci için bir mesaj yayımladı.

Ahmet Ataç, hain terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen 13 vatandaşımız arasında bulunan, Tepebaşı Belediyesi personeli Alişan Kahveci'nin oğlu Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci için bir mesaj paylaştı.

Başkan Ataç mesajında terörün korkak ve lanetli yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade ederken, “Hain terör örgütünün #Gara'da alçakça şehit ettiği 13 vatandaşımız arasında, 2016 yılından bu yana alıkonulan Belediyemiz personeli Alişan Kahveci'nin oğlu Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci'nin de olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum” dedi.

Eskişehirli şehit Kahveci, Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlıköyü yakınlarında 21 Eylül 2016'da yol kesen teröristler tarafından kaçırılmıştı.