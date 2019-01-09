Başkan Ataç'tan TÜBİTAK'A ziyaret

Ahmet Ataç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal'ı makamında ziyaret etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Fikriye Güven Zaptiye'nin de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç; Tepebaşı Belediyesi'nin Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, teknoloji yatırımları ve sosyal girişimcilik çalışmaları gibi konularda Mandal'a bilgiler verdi. Buluşmada ayrıca Tepebaşı Belediyesi ile TÜBİTAK arasında geliştirilebilecek ortak projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.