Başkan Bıyık'tan Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum” dedi.

Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk-İslam davasının yılmaz savunucusu, kahraman bir asker, devlet adamı, cesaret timsali, ahlak abidesi nesiller boyu unutulmayacak bir liderdi. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in hayatı büyük mücadelelerle geçmiş, sürgünler görmüş, işkenceler çekmiş, 5 bin 400'den fazla evladını şehit vermiştir. O vefatının ardından milyonların gözyaşı döktüğü bir devlet adamıydı. O asrın destanını yazan bizlere ‘Hak yoluna, hakikat yoluna' çağıran, ‘Evlatlarım işkencelere dayanamayan olursa hepsini Türkeş yaptırdı deyin' diyecek kadar merhametli, evlatlarına sahip çıkan bir babaydı. Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk milletinin umudu olan başlı başına dev bir turandı. O yıkılmaz bir duruş, bir tavır, sarsılmaz iradenin ta kendisiydi. 12 Eylül 1980 savunmasında Alparslan Türkeş 'Ne yaptımsa bilerek isteyerek yaptım, Türkiye ve Türk milleti için yaptım. Milliyetçiliği suç olarak kabul ediyorsanız, ölünceye kadar bu suçun faili olacağım. Mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu makamsa hepiniz ölün' sözleriyle dünyaya başkaldıran bir başbuğdu' ifadelerini kullandı.

“İnandığımız davanın kutlu çatının altında olmaktan onur duyan ülkücü hareketin mensuplarıyız”

Mesajının devamında Alparslan Türkeş'in sözlerine yer veren Başkan Bıyık, şunları aktardı:

“Milliyetçi-Ülkücü Hareket Başbuğumuzun emanetlerine sahip çıkan, başımızı bir an olsun yere eğdirmeden, tavrıyla, duruşuyla, adamlığıyla, rehberliyle, liderliğiyle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendiyle kutlu mücadelesine devam etmektedir. Bizler uzun ve çetin olan bu yolda, hepimizin Türk bayrağı olduğunun bilincinde olarak, bayrağı lekelemeden, kirletmeden, inanmışlığımızdan bir an olsun taviz vermeden türlü engellere rağmen, yolumuzdan bir an olsun sapmadan, yılmadan, yıkılmadan son nefesimize kadar ülkücü hareketin yolunda ölmeyi şeref sayan neferleriz. Bizler Başbuğumuzun ‘Ülkücülük MHP'de olur' sözlerini yüreğimize nakşetmiş, inandığımız davanın kutlu çatının altında olmaktan onur duyan ülkücü hareketin mensuplarıyız. Evlatlarının onun izinde, onun yolunda olduğunu hatırlatarak, Ülkücü hareketin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum.”