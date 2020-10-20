Başkan Bıyık'tan Gazeteciler Günü mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı

Kadir Bıyık, yayınladığı mesajda; “İlkeli ve dürüst haber anlayışı ile gecesini gündüzüne katan, yılmadan, yorulmadan zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendiren gazetecilerimiz dünyanın en önemli görevlerinden birini icra etmektedirler. Haberleşmenin önceliklerinden birisi olan basın çalışanları vatandaşlarımıza zamanında ve tarafsız olarak bilgi aktarmakla beraber geleceğimize ışık tutmak, duyulmayanı duyurmakla birlikte halkımızla aramızda köprü vazifesi yapmaktadırlar. Haber için zaman ve mekân fark etmeksizin koşturan gazetecilerimiz zorlu kış şartları, savaş, doğal afet gibi durumlarda bile korkusuzca görevlerini yerine getirmektedirler. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de gazetecilere söylediği “Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, Cumhuriyetin hakkıdır” sözleri gazetecilerimize verdiği değeri ve bu mesleğin önemini ortaya koymaktadır. Başta MHP'nin Esenyurt'taki seçim irtibat bürosunun açılışı sırasında ateş açılması sonucu hayatını kaybeden basın şehidimiz Yusufiyeli Cengiz Akyıldız abimiz olmak üzere görevi sırasında hayatını kaybeden basın çalışanlarımızı rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum.”