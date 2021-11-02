Başkan Bozkurt hemşehri buluşma toplantılarına devam ediyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği hemşehri buluşma toplantıları bu hafta da İnönü Belediyesi Pınarbaşı Tesislerinde gerçekleşti. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda Başkan Bozkurt, ilçe sakinlerinin istek, öneri, sorun ve taleplerini dinleyerek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

İlçe sakinleri gerçekleştirilen hemşehri buluşma toplantıları ile çalışma ve projelerden memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler.