Başkan Bozkurt İnönü Belediyesi sporcuları ile toplantı yaptı

İnönü Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının 2020-2021 Sezonundaki başarıları ve 2021-2022 Sezonunun değerlendirilmesi yapıldı. Başkan Bozkurt, ‘'Sporcularımızın geçtiğimiz sezon elde ettikleri ulusal ve yerel branşlardaki üstün başarılarından dolayı kutluyor, önümüzdeki 2021-2022 sezonunda başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları da desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.