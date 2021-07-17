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Başkan Bozkurt, "Kazasız belasız bir bayram diliyorum"

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


"Şükürler olsun ki bir Kurban Bayramına daha kavuştuk" diyen Başkan Bozkurt, mesajında; “Hasretlerin, özlemlerin heyecanların Hz. İbrahim Peygamberimizden günümüze kadar süre gelen dini vecibelerimizi yerine getirme fırsatı bulduk. Bu güzel günde hepinize kazasız belasız bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bu özel günlerde yapılan ibadet ve duaların kabul edilmesi dileğiyle ahirete irtihal eden büyüklerimize Allah'tan rahmet tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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