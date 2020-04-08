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Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı Kutladı.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek Emniyet Amiri Hayati Gündüz ve emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı. Başkan Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile gerçekleştirmiş olduğu ziyarette “Gece gündüz her zaman ve her yerde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapan emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum” dedi.

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