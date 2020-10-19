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Başkan Bozkurt sorunları yerinde inceledi, talimatlarını verdi

Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçeye bağlı dış mahallelerde yağışlardan dolayı meydana gelebilecek sorunlara karşı alınacak önlemleri yerinde inceledi, talimatlarını verdi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, düzenli olarak gerçekleştirilen mahalle ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Esnemez Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yağış anında taşan kanalda incelemelerde bulunan Başkan Bozkurt, Fen İşleri birimine yağmur suyu taşkını için gereken önlemin hızla çözüme kavuşturulması için talimat verdi.


Mahalle sakinleri Başkan Bozkurt'un sorunları yerinde incelemesi ve çözüme kavuşması için çalışmaları ivedilikle başlatmasından dolayı son derece memnun olduklarını belirttiler.

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