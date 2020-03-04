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Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinliyor.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve Meclis üyeleri ile birlikte ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirilen mahalle ziyaretlerine Erenköy Mahallesi ile devam etti.


Ziyarette, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Bozkurt, Erenköy Mahallesinde ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erenköy Mahalle sakinleri talep ve isteklerini mahallelerine gelerek dinleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

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