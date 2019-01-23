Başkan Bozkurt uyardı, İl Koordinasyon Kurulu incelemeye geldi

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu toplantısındaki sel uyarısı üzerine İl Koordinasyon Kurulu heyeti ilçede incelemelerde bulundu.

Başkan Bozkurt, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, yoğun kar yağışıyla birlikte dağların üzerinde biriken karların mağaraların önünden akması ve ani yağışlarla birlikte sel riski oluşabileceğine dikkat çekmişti. Bunun üzerine; Eskişehir Vali Yardımcısı ve İnönü Kaymakam Vekili Aslan Avşarbey, DSİ Havza Yönetimi Sorumlusu Kerim Ergin, ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Soner Bostancı, ESKİ Planlama Daire Başkanı Metin Arslanbay ile birlikte İnönü Kale önü, Arap deresi ve Alikaya deresinde olası sel afetinin yaşanmaması ve önlem alınabilmesi için incelemelerde bulundu.